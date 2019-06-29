المديرية العامة للأمن الوطني تحقق حلم طفل في الالتحاق بالشرطة.

هبة بريس – الرباط

نظمت ولاية أمن الرباط، أمس الجمعة 28 يونيو الجاري، زيارة على شرف طفل يبلغ من العمر 11 سنة، يتابع بعزيمة وقوة مسيرة علاجه من مرض السرطان بإحدى المؤسسات الاستشفائية بالعاصمة، والذي سبق وأن عبر عن حلمه في أن يصبح شرطيا.

وقد شملت هذه الزيارة استقبال الطفل “سعد” من قبل أطر وموظفي ولاية أمن الرباط، قبل القيام بزيارة استطلاعية لمجموعة من المصالح الأمنية التابعة لها، وخصوصا قاعة القيادة والتنسيق المختصة في معالجة الاتصالات الصادرة عن المواطنين عبر الخط “19”، كما اطلع الضيف الصغير أيضا على آلية عمل الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة وفرق السر والجولان.

وقد جاء تنظيم هذه الزيارة “الخاصة” بناء على طلب من التلميذ سعد، تقدم به عبر جمعية “أحلام العصافير” المهتمة بدعم ومواكبة الأطفال مرضى السرطان، والذي عبر فيه عن طموحاته المستقبلية في أن يصير شرطيا يخدم قضايا أمن الوطن والمواطنين، وهو ما استجاب له المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عبر الموافقة على تنظيم زيارة خاصة على شرفه إلى مجموعة من المرافق الأمنية.

وشكلت هذا اللقاء مناسبة لتقديم مجموعة من الهدايا التذكارية والرمزية للطفل “سعد، من بينها زي رسمي خاص بالشرطة يحمل شارة معدنية طبع عليها إسمه الشخصي، قبل ان يتم اختتام هذه الزيارة في جو أسري يؤكد مرة أخرى انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ضمن ديناميكية مجتمعية نشيطة، وحرصها الدائم على لعب دور شرطة مواطنة، قريبة من نبض الشارع المغربي وانتظارات المواطن من هذا المرفق العمومي.

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