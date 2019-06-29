الغموض يلف وفاة فتاة بالمضيق

نُشر بتاريخ :  2019-06-29 - 19:39
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هبة بريس – مكتب طنجة

لازال الغموض يلف حول وفاة فتاة في عقدها الثاني صباح امس الجمعة بحي بوزغلال بمدينة المضيق حيث رجحت مضادر متطابقة ان يكون الحادث انتحارا .

وتجهل لحدود الساعة الأسباب التي دفعت بالفتاة إلى الانتحار، وما اذا كان الامر يتعلق حقا بواقعة انتحار التي سيكشف حقيقتها التشريح الطبي والتحقيق الذي باشرته المصالح الامنية .

وانتقلت مصالح الأمن والوقاية المدنية لمكان الحادث لنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات وإجراء التحقيقات اللازمة من طرف عناصر الشرطة العلمية.

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