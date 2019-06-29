رسمي ..توقيف المتورط في محاولة السطو على وكالة لتحويل الاموال بطنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، زوال اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية ضبطه متلبسا بارتكاب محاولة سرقة باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال، وذلك في عملية أسفرت عن تعريض مستخدم بهذه الوكالة لجروح طفيفة جراء مقاومته للمشتبه فيه الذي كان رفقة اثنين من شركائه، وهما اللذان تمكنا من الفرار وتجري حاليا الأبحاث الضرورية من أجل تحديد هويتهما وتوقيفهما.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في اقتراف هذه الجريمة

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