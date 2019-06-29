بنكيران : هناك وزراء لايعرفهم أحد والمشاركة في الاصلاح اهم من الحكم “

هبة بريس – الرباط

اعتبر الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران ، ان التاريخ يمنح امكانية استلهام الدروس واخذ العبر من اجل بناء المستقبل .

واضاف بنكيران امس الجمعة امام اعضاء حزب العدالة والتنمية “إن المصلحين الذين حكموا بالعدل هم الذين خلدهم التاريخ”، مقدما مثالا بالدولة الأموية، باعتبار ان عددا من حكامها لا يذكرهم الناس على عكس الخليفة عمر بن عبد العزيز، الذي حكم مدة قصيرة، وقتل مسموما.

واردف بنكيران قائلا”ما فعله عمر بن عبد العزيز في مدة قصيرة، لم يفعله باقي حكام الأمويين والعباسيين، بما في ذلك معاوية بن أبي سفيان”.

واعتبر بنكيران أن المهم ليس هو المشاركة في الحكم، بل المهم هو الإصلاح، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء السابقين لا يعرفهم أحد حين يخرجون للشارع ، مؤكدا ان المهم ليس هو الحكم والكراسي، بل هو الإصلاح.

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