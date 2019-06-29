بنكيران : هناك وزراء لايعرفهم أحد والمشاركة في الاصلاح اهم من الحكم “

هبة بريس – الرباط
اعتبر الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الاله بنكيران ، ان التاريخ يمنح امكانية استلهام الدروس واخذ العبر من اجل بناء المستقبل .
واضاف بنكيران امس الجمعة امام اعضاء حزب العدالة والتنمية “إن المصلحين الذين حكموا بالعدل هم الذين خلدهم التاريخ”، مقدما مثالا بالدولة الأموية، باعتبار ان عددا من حكامها لا يذكرهم الناس على عكس الخليفة عمر بن عبد العزيز، الذي حكم مدة قصيرة، وقتل مسموما.
واردف بنكيران قائلا”ما فعله عمر بن عبد العزيز في مدة قصيرة، لم يفعله باقي حكام الأمويين والعباسيين، بما في ذلك معاوية بن أبي سفيان”.
واعتبر بنكيران أن المهم ليس هو المشاركة في الحكم، بل المهم هو الإصلاح، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء السابقين لا يعرفهم أحد حين يخرجون للشارع ، مؤكدا ان المهم ليس هو الحكم والكراسي، بل هو الإصلاح.
مغربي
في 21:06
ها العار ابن كيران غيب علينا (درق كمرتك) اذا كنت فعلا تحترم المغاربة رغم انك كليتي رزقهم
محمد
في 21:28
تا.سير دخل سوق راسك
مصطفى مغربي
في 22:19
ها العار دخلوه بوي عمار راه تصطا على الكرسي ليمشاليه
Inox
في 22:39
هناك بِمُجرّدِ ذِكْر اسمه في المجمع إلاّ و تُجدَّّد دعوات الرحْمة عليه سِر ّاً أو علانيةً ..، و في النقيض هناك مِنْ يُذْكَر اسمه حيّاً أو ميِّتاً وإلاّ و تُجدّد عليه اللّعنات و السخط والتّعوُّد منه ….بن كيران في أي مجموعة أنت !!؟؟؟
علي
في 22:48
انت اكبر نكسة عرفها المغرب
ارحل في صمت اذا بقيت لك ذرة من عزة نفس
غير مٲسوف عليك وعلى امثالك
الطيب
في 00:26
لا ارى في تصريحه الا انه يشبه نفسه ب عمر ابن عبدالعزيز .الفرق شاسع شساعة السماوات والارض فعمر قيمة تركته لم تغط حتى مصارف دفنه بعد موته مسموما وبن كرات يتلدد بتقاعده المريح دون اي مساهمة فيه.