السودان ـ البرهان “مستعدون للتفاوض وتسليم السلطة”

هبة بريس - وكالات

أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم (السبت 29 حزيران/ يونيو 2019) ، أن المجلس مستعد للتفاوض مع المعارضة وتسليم السلطة لأي جهة يتفق عليها الشعب السوداني. وأضاف في كلمة له بمدينة أم درمان: “نعدكم وعدا تاما بأننا وأنتم سنبني سودان جديدا، ونحن جاهزون للتفاوض”. وتابع: “الشعب السوداني هو صاحب المصلحة الحقيقية، وهو من بدأ الثورة وسنكمل المشوار سويا”.

من جهة أخرى، قال المجلس العسكري الحاكم في السودان اليوم السبت إن إعلان قوى الحرية والتغيير سيتحمل مسؤولية أي خسارة للأرواح أو أي أضرار تنجم عن مسيرة احتجاجية مزمعة غدا الأحد.

وجاء التحذير على لسان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو مؤكداً أنه لن يتسامح مع محاولات “التخريب” التي قد تتخلل تظاهرة حاشدة لحركة الاحتجاج مقررة الأحد، لكنّه شدّد على أن الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية.

وبرّر دقلو، المشهور ب “حميدتي”، الحضور الأمني المكثف في الخرطوم مؤكدا أنّ “العسكريين المنتشرين في الخرطوم (موجودين) لتأمين الناس وليس لمضايقتهم”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0