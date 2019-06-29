غرفة الجنايات بفاس تحدد تاريخ محاكمة الثلاثيني المتهم باغتصاب سائحة يابانية

خالد لعروسي - هبة بريس

قررت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بفاس تحديد يوم فاتح يوليوز المقبل، أول جلسة محاكمة الثلاثيني المتهم باغتصاب سائحة يابانية بالمدينة القديمة فاس، بعدما اقتادها إلى منزل المتواجد كذلك بالمدينة العتيقة من أجل تعريفها على ما يزخر به من زخارف ونقوش مميزة و تاريخية ، وحاول اغتصابها، وممارسة الجنس معها بدون رضاها.

و تعود تفاصيل القضية بعدما تقدمت المعنية بالأمر بشكاية إلى السلطات الأمنية تحكي فيها ما حدث لها مع المتهم، حيث أكدت أنها كانت تقوم بجولة سياحية بالمدينة العتيقة فاس وتعرفت على المتهم صدفة الذي عرض عليها مساعدته و طلب منها مرافقته للتجول بالمدينة العتيقة ، في حين قام باستغلال ثقتها العمياء فيه واقتادها إلى منزل وقام باغتصابها، وممارسة الجنس معها بدون رضاها.

يذكر، أنه جرى اعتقال المتهم ، المنحدر من إقليم تاونات و القاطن بجنان القادري بباب فتوح فاس ، وإحالته على النيابة العامة باستئنافية فاس يوم الأحد المنصرم، حيث أوضحت الأبحاث والتحريات الأمنية أنه استهدف سائحة يابانية و قام باستدراجها إلى منزل بالمدينة العتيقة و قام بهتك عرضها واغتصابها بالقوة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0