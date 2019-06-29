المنتخب الوطني يجري تداريبه في غياب أبرز اللاعبين

هبة بريس - القسم الرياضي

أجرى المنتخب الوطني المغربي، اليوم السبت، أول حصة تدريبية له بعد الفوز على كوت ديفوار، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وعرفت الحصة التي احتضنها ملعب إنبي المصري، غياب أبرز نجوم “أسود الأطلس” الذين شاركوا في موقعة الأمس ضد “الأفيال”، والتي انتهت لصالح المغاربة بهدف نظيف.

وساد مران المنتخب جو من الحماس والمعنويات المرتفعة، خاصة بعد ضمان “الأسود” تأهلهم للدور المقبل بحصد 6 نقاط من مباراتين.

يشار إلى أن المغرب يستعد لمواجهة جنوب إفريقيا في ختام دور المجموعات، من أجل حسم الصدارة لصالحه.

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