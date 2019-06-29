ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار مراكش المنارة خلال شهر ماي

هبة بريس

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار مراكش المنارة الدولي، خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 12ر16 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب إحصائيات للمكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار مراكش المنارة خلال هذه الفترة ما مجموعه 491 ألف و472 مسافرا مقابل 423 ألف و241 شهر ماي 2018.

وبلغت حصة مطار مراكش المنارة من مجموع حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المملكة خلال شهر ماي المنصرم 25ر30 في المائة ليحتل بذلك المرتبة الثانية بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (46ر37 في المائة).

وبخصوص حركة الطائرات خلال الفترة المذكورة، فسجل مطار مراكش نسبة 80ر23 في المائة من مجموع حركة الطرات على مستوى مختلف مطارات المملكة (14 ألف و952 حركة) خلف مطار محمد الخامس بالدار البيضاء (30ر42 في المائة).

وبالنسبة للخطوط الخمسة الأولى من حيث عدد المسافرين خلال شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني، فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مراكش وباريس أورلي المرتبة الثانية ب 35 ألف و545 مسافرا، في حين احتل الخطان الجويان الرابطان بين مراكش ومدريد ومراكش ولندن _غيتويك ، على التوالي، المرتبتين الرابعة والخامسة ب31 ألف و612 مسافرا و29 ألف و604 مسافرا.

يشار إلى أن مطارات المملكة استقبلت ما مجموعه مليون و624 ألفا و451 مسافرا خلال شهر ماي الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 41ر3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

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