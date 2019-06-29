فضيحة: صفحة “فيسبوكية” تنظم “كاستينغ” لتصوير افلام بورنوغرافية بفندق مصنف بمراكش

نُشر بتاريخ :  2019-06-29 - 16:06
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ضاهر محمد: مراكش

فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش، تحقيقا امنيا بعد انتشار خبر اجراء كاستينغ خاص بشركة لانتاج الافلام البورنوغرافية داخل فندق مصنف بمنطقة النخيل، بعد نشرها للخبر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(انستغرام).

وحسب الصفحة الخاصة بشركة الانتاج البورنوغرافية، فقد عمدت على نشر خبر من اجل استقطاب الذكور مقابل مبلغ 8000درهم لتصوير مشاهد اباحية مدتها 12 دقيقة، وحددت للفتيات مبلغ 12000 درهم.

وكشفت مصادر موثوقة لهبة بريس، ان عناصر الامن العاملة بولاية امن مراكش، تسارع الوقت من اجل الوصول الى صاحب الصفحة الخاصة بشركة انتاج الافلام البورنوغرافية، كما يعرف محيط الفندق بمنطقة النخيل تطويقا امنيا من اجل التعرف وتوقيف المتورطين في اعلان كاستينغ للذكور والاناث لتصوير مشاهد اباحية.

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