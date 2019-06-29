الغش وانعدام شروط السلامة الصحية وراء توقيف نشاط خمس عربات بيع عصير الليمون بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، أن لجنة مكونة من عناصر المكتب الصحي البلدي وممثلي القسم الاقتصادي بولاية الجهة، أصدرت قرارات توقيف في حق 5 عربات لبيع عصير الليمون بساحة جامع الفنا.

واكدت نفس المصادر، ان أسباب التوقيف حسب مضمون القرارات التي تم تبليغها لاصحاب عربات بيع الليمون، من طرف قائد الملحقة الإدارية جامع الفنا، يعود اساسا لعثور اللجنة على كمية من سائل اصطناعي يتم خلطه مع عصير الليمون وتقديمه للزبائن، وكذلك انعدام شروط السلامة الصحية.

وتعرف ساحة جامع الفنا منذ الاسبوع الماضي، زيارات متسمرة من طرف لجنة مختلطة بتعليمات من والي جهة مراكش اسفي كريم قسي لحلو، من اجل الوقوف على جميع التجاوزات والمخاطر التي تهدد سلامة الزوار، وكذلك ضبط وحماية السياح الأجانب من المضايقات والتحرشات التي باتوا يتعرضون لها من طرف العاملين بالمطاعم المتنقلة بالساحة، وإلزامهم باحترام المسافة القانونية المخصصة لهم.

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