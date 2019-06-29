رونار ينجح في معادلة رقم بادو الزاكي التاريخي

هبة سبور – شفيق عنوري

نجح الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، في معادلة رقم بادو الزاكي التاريخي، وذلك بعدما قاد “الأسود” للفوز في أول مباراتين بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تحتضنها مصر إلى غاية 19 يوليوز المقبل.

وحقق المنتخب الوطني، أمس الجمعة، فوزه الثاني تواليا بدور المجموعات لـ “الكان”، ودلك على حساب المنتخب الإفواري، بنتيجة هدف نظيف.

ولم يحقق المنتخب المغربي انتصارين متتاليين في أول مباراتين بكأس أمم إفريقيا، قبل النسخة الحالية، سوى مرة واحدة في تاريخه، وكانت بقيادة الإطار الوطني بادو الزاكي سنة 2004.

وتنتظر “الأسود” مباراة مهمة أمام جنوب إفريقيا، في الجولة الختامية، والتي سيسعى المنتخب الوطني للتعادل فيها على الأقل من أجل حسم الصدارة.

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