فاس.. انتحار سبعيني في ظروف غامضة

ع محياوي – هبة بريس

اهتز حي المصلى بباب الفتوح بفاس صباح اليوم السبت 29 يونيو الجاري ، حسب مصدر لـ هبة بريس ” على وقع وفاة رجل سبعيني شنقا، داخل منزله بالحي المذكور في ظروف غامضة.

وأضاف ذات المصدر، أن عائلة الهالك فوجئوا بوجود جثته هامدة ، ليتم اشعار السلطات المحلية التي حلت الى عين المكان بمعية المصالح الأمنية بما فيها الشرطة العلمية و التقنية لمعاينة الجثة بمحضر قانوني و فتح تحقيق في الموضوع الذي مازالت حيثياته غامضة الى حدود الساعة، وقد جرى نقلها الى مستودع الأموات بالغساني قصد التشريح الطبي وفق القانون الجاري به العمل بتعليمات النيابة العامة حسب ذات المصدر لمعرفة حيثيات اقدامه على الانتحار .

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