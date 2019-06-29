السعودية.. المسحل رئيسا لاتحاد الكرة حتى 2023

هبة بريس - وكالات

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم،السبت، ياسر المسحل رئيسًا للاتحاد لمدة أربعة سنوات قادمة، بدايةً من 2019 وحتى 2023، خلفا لقصي الفواز الذي تقدم في فبراير الماضي باستقالته من المنصب لظروف خاصة.

ونشر الاتحادي السعودي تغريدة عبر صفحته على تويتر قال فيها ” الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم تنتخب الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيسا للاتحاد السعودي لكرة القدم 2019 – 2023 “.

وخلال اجتماع السبت في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، انتخب المسحل الذي كان المرشح الوحيد للمنصب، رئيسا مع قائمة تضم كلا من خالد الثبيتي نائبا له، وعضوية كل من أضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان وخالد المقرن وعبدالله كبوها وعبد العزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.

وكان المسحل قد عرض المسحل برنامجه الانتخابي مساء الجمعة الماضي، بحضور العديد من رؤساء الأندية واللاعبين والمتابعين، مؤكداً أنه لا يحب إطلاق الوعود ولكنه يعد بالعمل.

وقال “سنقوم بمراجعة الهيكل التنظيمي للمنتخبات، وتنويع استضافة المباريات الدولية، ونستهدف التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ودورة الألعاب الأولمبية 2020 والتعاقد مع مدرب لرسم خطة إستراتيجية لكأس العالم 2026 و2030”.

وبات المسحل ثامن رئيس للاتحاد منذ تأسيسه رسميا عام 1956، ويخلف في هذا المنصب قصي الفواز الذي أعلن استقالته في 25 شباط/فبراير 2019 لـ “ظروفه الخاصة” بعد انتخابه في أكتوبر 2018.

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