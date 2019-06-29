عاجل .. محاولة سطو على وكالة لتحويل الاموال بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شهد حي الجيراري بمدينة طنجة صباح اليوم السبت محاولة سطو على وكالة لتحويل الاموال من طرف ثلاثة اشخاص .

وحسب مصادر عاينت الواقعة فالهجوم نفذه ثلاثة اشخاص بواسطة اسلحة بيضاء بهدف السطو على مبالغ مالية مهمة لكن تدخل بعض المواطنين حال نجاح محاولة السطو ، مما ادى الى اصابة مستخدم داخل الوكالة بجروح وصفتب بالبليغة .

وتمكن المواطنون من توقيف أحد المهاجمين بعد مطاردته، وتم تسليم للمصالح الأمنية فيما لاذ شريكاه بالفرار حيث ستجري معه تحقيقا في القضية من أجل التوصل إلى زملائه في الجريمة.

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