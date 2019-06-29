الطالبي العلمي: الرؤساء ديالنا ملي كتسالي الولاية ديالهم كيمشيو ويخليونا نخدمو

هبة بريس من طنجة

قصف الوزير والقيادي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، رشيد الطالبي العلمي، الأحزاب التي تعيش على وقع تيارين منقسمين “تيار تابع للولاية السابقة” و”تيار الولاية الجديدة”.

وقال الطالبي العلمي في كلمته خلال المناظرة الوطنية الأولى للمهندسين التجمعيين، المنعقدة صباح اليوم السبت بمدينة طنجة، ” رؤساء التجمع السابقين ملي كتسالي الولاية ديالهم كيمشيو ويخليونا نخدمو.”

وتابع القيادي التجمعي الذي تحدث أمام 1100 مشارك و مشاركة قائلا “عصمان والمنصوري ومزوار ملي مشاو خلاو الحزب يخدم”، مشيرا الى “أنه في الأحرار عندما ينتهي دور القيادة فهي تقوم بتكوين الشباب لتعطيه المشعل لقيادة الحزب في المستقبل”.

هذا وبخلاف أحزاب اخرى كالبام والبيجيدي وبمجرد نهاية ولاية رئيسيهما السابقين، تعرف الهيئتان صراعات و انقسامات وبروز تيارات داخلية تعرقل عمل الحزبين.

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