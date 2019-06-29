العثماني يعلق على فوز المنتخب المغربي: “هنيئا لنا جميعا”

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، المنتخب المغربي، بعد فوزه على نظيره الايفواري برسم منافسات كأس افريقيا للامم.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” :”تحية عالية للمنتخب الوطني على فوزه المشرف على نظيره الإيفواري والاداء المميز اليوم.”

فهنيئا لنا جميعا، يقول العثماني، واتمنى للمنتخب مسيرة موفقة في الدور الثاني من بطولة كأس افريقيا للأمم.

هذا ويشار الى أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر، بعد الفوز ضد نظيره الإيفواري 1-0 ، خلال المبارة التى جمعت المنتخبين مساء الجمعة على ملعب “السلام”، فى الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وجاء الهدف عبر اللاعب يوسف الناصيري بعدما تلقى تمريرة سحرية من نور الدين أمرابط بعد مجود رائع للأخير، ليضعها في الشباك من خلال انفراد صريح بالمرمى عند الدقيقة 23

وبذلك نجح منتخب المغرب في تأكيد تفوقه على كوت ديفوار في المواجهات الأخيرة بعدما تذوق طعم الانتصار في للمباراة الثالثة على التوالي، عندما تغلب بهدف رشيد العليوي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الامم الافريقية 2017 التي أقيمت في الجابون، قبل أن يفوز بهدفين دون مقابل في ختام التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

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