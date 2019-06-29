أخنوش للمهندسين من طنجة :” ملك البلاد حثّنا على خوض غمار السياسة “

نُشر بتاريخ :  2019-06-29 - 11:25
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

طالب عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار ، المهندسين الى ممارسة السياسة وخوض غمارها من باب المشاركة في تسيير وتدبير الشأن العام .

واضاف اخنوش الذي يتحدث خلال هاته الاثناء امام ازيد من ألف مهندس حضروا للمناظرة الاولى التي يحتضنها احد الفنادق المصنفة بطنجة تحت شعار “المهندسون والسياسية ” ، ان المشاركة السياسية هدفها خدمة البلاد من اجل تحقيق تنمية سريعة وشاملة باعتبار المهندس قادر على ابداع افكار جديدة.

وربط اخنوش التطور الاقتصادي المتسارع الذي يشهده العالم بقدرة الطاقات الشابة من مهندسين ومهندسات على مواجهة معظم التحديات التي يطرحها خاصة تلك المتعلقة بقدرة المملكة على الاندماج داخل منظومة اقتصادية سمتها الابرز السرعة .

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