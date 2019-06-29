رئيس وزراء فرنسا: يجب احترام قواعد حمامات السباحة العامة

هبة بريس - وكالات

شدد رئيس الحكومة الفرنسية إدوراد فيليب على “ضرورة احترام قواعد حمامات السباحة العامة”، مطالبًا بعدم إقحامها في القناعات الدينية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الوزراء، الجمعة، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر:؛ للتعليق على واقعة ارتداء مسلمات لـ”البوركيني” (مايو شرعي) في أحد حمامات السباحة بمدينة غرونوبل جنوبي البلاد.

وتابع فيليب قائلا “نعلم إنه إذا لم نحترم القواعد ستخرج الأمور عن السيطرة.. لذلك يجب تطبيق القواعد بكل صرامة واحترامها”.

وأضاف في ذات السياق قائلا “هناك قواعد لاستخدام حمامات السباحة العامة ويجب احترامها.. ولا يمكن لأي معتقد ديني أن يعيق الامتثال لتلك القواعد”، مشددا على “ضرورة تطبيق القواعد بكل حزم”.

كما أوضح رئيس الوزراء أن “الأمر لا يتعلق بدين أو بآخر لكنه يتعلق بضمان الحياد الصارم للقانون، وهو مفهومنا عن القانون في البلاد ..هذه هي الطريقة التي اخترنا أن نعيش بها”.

وكانت عشرات المسلمات نزلن إلى حمام سباحة في غرونوبل، الأحد الماضي، مرتدين “البوركيني”؛ وذلك للمطالبة بحقهن في السباحة بهذا اللباس المحظور في فرنسا.

وعلى إثر ذلك استدعى العاملون بالمسبح الشرطة التي غرمت كل سيدة 35 يورو.

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