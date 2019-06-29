الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تكرم المفتش العام لوزارة الصحة اعترافا بمجهوداته

هبة بريس

قررت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اختيار المفتش العام لوزارة الصحة، السيد لحسن شطيبي، ضمن الشخصيات والمؤسسات والمنظمات التي ستحظى هذه السنة بجائزة هذه الهيئة في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت الهيئة أن هذه الجائزة تثمين للمجهودات الجبارة للمفتش العام الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية وجعلها تتوافق ومعايير حقوق الإنسان، وخاصة مجالات المراقبة ومعالجة ملفات وشكايات المواطنين.

وإذ تتقدم وزارة الصحة بكافة مكوناتها بالتهنئة لمفتشها العام، فهي تعبر عن فخرها واعتزازها بهذه الجائزة، وتعتبرها اعترافا وتثمينا للمجهودات التي يبذلها كل المهنيين بقطاع الصحة، بكل فئاتهم، من أجل تجويد الخدمات الصحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتخليق الحياة العامة والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وتماشيا مع البرنامج الحكومي الذي خصص حيزا هاما للتخليق توج بالتوقيع على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنزيلا للمخطط الاستراتيجي لوزارة الصحة والذي يشكل محور تحسين الحكامة إحدى ركائزه الأساسية.

وتؤكد وزارة الصحة التزامها بالمضي في تنفيذ برنامج تدعيم مفتشيتها العامة، بكل الموارد البشرية والهيكلية لتيسير عمل هذا الجهاز الرقابي الداخلي، والذي شهد خلق مفتشيات جهوية للتفتيش من أجل مواكبة المؤسسات الصحية في مجال المراقبة والتتبع، وكذا لضمان التفاعل مع تظلمات المرتفقين والبحث بخصوص شكاياتهم.

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