حكيمي: سعيد بالفوز ونطمح للذهاب بعيدا في البطولة

هبة سبور – القاهرة

قال أشرف حكيمي أنه سعيد بالفوز على كوت ديفوار , وان جميع اللاعبين أبانوا عن روح قتالية , مشددا على أن التأهل يعتبر مكافأة مجزية على الأداء الجيد , ومن الجميل تحقيق انتصاريين متتالين والتأهل مبكرا.

وضمن المنتخب المغربي التأهل عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار بهدف دون مقابل، حيث أصبح يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط , في المقابل، توقف رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط مع جنوب أفريقيا ثم ناميبيا بدون أي نقاط.

ويعتبر المنتخب المغربي ثالث منتخب عربي يضمن رسميا التأهل للدور بعد منتخبي مصر والجزائر كما ضمن منتخب نيجيريا الصعود أيضًا لدور الـ16 ليصبح عدد الفرق المتأهلة رسميًا حتى الآن أربعة منتخبات

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