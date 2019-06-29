ترامب يلغي الحظر المفروض على ”هواوي“

هبة بريس - وكالات

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر الأمريكي المفروض على الهواتف الصينية ”هواوي“، ليسمح بذلك للشركات الأمريكية بالتعامل مع الشركة الصينية.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية أعلنت أنها أضافت هواوي تكنولوجيز و70 شركة تابعة لها إلى ”قائمة الكيانات“ الخاصة بها في خطوة تمنع الشركة من الحصول على مكونات وتكنولوجيا من شركات أمريكية بدون موافقة الحكومة.

وقال ترامب بعد محادثات أجراها مع الرئيس الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية اليوم السبت، إن الصينيين ”يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لا يمكن لأحد القيام به (تقنيات اتصالات الجيل الخامس 5G) ولدينا إنتاج مشابه في سيليكون فالي في كالفورنيا، وسوف نستمر في إنتاج وبيع تلك الهواتف (هواوي) وليس لدي مشاكل مع الشركات التي لديها قدرة تسويقية“.

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