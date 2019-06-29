طقس السبت .. استمرار حرارة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وجنوب الريف وأقصى جنوب البلاد، مع ظهور سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، فوق سواحل المحيط الأطلسي وفوق الواجهة المتوسطية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق,

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي فوق الأقاليم الجنوبية والسهول الداخلية وبالجنوب، وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و29 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبأقصى جنوب البلاد. وما بين 18 و23 درجة بباقي أرجاء البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 38 و44 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 29 و37 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الجرف وطانطان وما بين كاب بارباس والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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