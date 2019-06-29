تاوريرت.. العثور على جنين حديث الولادة داخل قنوات الصحي

هبة بريس : وجدة

عثر مساء الجمعة 28 يونيو الجاري على أجزاء جنين حديث الولادة بإحدى قنوات الصرف الصحي بحي الحرية بمدينة بتاوريرت .

وحسب مصادر مطلعة لهبة بريس، فإن أحد عمال تسريح قنوات الصرف الصحي عثر على جزء من جثة جنين عالقا بالقناة حيث قام مباشرة بإخطار السلطات المحلية، حيث حضرت مختلف السلطات الى جانب رجال الوقاية المدنية الذين قاموا بالبحث عن باقي الأجزاء الأخرى للجنين .

وحسب نفس المصادر، فقد تم القاء القبض على إحدى الفتيات التي كانت في زيارة لإحدى صديقاتها والتي اتضح أنها هي من قامت بعملية إجهاض للجنين وإلقائه عبر قناة الصرف الصحي للمرحاض .

وبعد قيام رجال الوقاية المدنية بجمع أجزاء الجنين تم نقله الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي كما تم وضع المتهمة تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث معها.

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