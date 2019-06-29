أردوغان: يجب محاسبة المتسببين في مقتل خاشقجي

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب محاسبة المتسببين في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفا أن بلاده “لن تسمح لأحد باستغلال قضيته”.

وأكد أردوغان في كلمة على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أن بعض الجوانب من قضية مقتل خاشقجي “لا تزال مخفية”.

وأضاف أن المحاكمات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي يجب أن تجري في تركيا.

وشدد أردوغان على ضرورة محاسبة “كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله”، مؤكدا أن تحقيق العدالة في هذه القضية “مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي”.

وقال أردوغان إنه يتعين على ولي العهد السعودي أن يكشف عن قاتلي خاشقجي، وإنه “لا معنى لمحاولة إيجاد مرتكبي الجريمة في مكان آخر”

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