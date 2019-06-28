الأرجنتين تحجز بطاقة العبور لنصف نهائي كوبا أمريكا

هبة بريس ـ رياضة

ضرب منتخب الأرجنتين موعداً نارياً مع غريمه البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، المقامة حالياً في البرازيل؛ بفضل فوزه على فنزويلا بثنائية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب “ماراكانا” الشهير، مساء الجمعة، ضمن لقاءات دور الثمانية.

أنهى “راقصو التانغو” الشوط الأول بهدف لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ10، فيما أمن زميله جيوفاني لو سيلسو النتيجة بهدف ثانٍ، قبل ربع ساعة من صافرة النهاية.

وسيكون عشاق “الساحرة المستديرة” على موعد مع “كلاسيكو ناري” في “المربع الذهبي”؛ إذ يلتقي رفاق “البرغوث” الأرجنتيني ليونيل ميسي مع “أصحاب الأرض والجمهور”، في مواجهة كروية مرتقبة بين اثنين من أعرق المنتخبات في العالم.

وكانت البرازيل قد حجزت بطاقة العبور إلى نصف النهائي بعد تخطي عقبة باراغواي بصعوبة، بعد أن احتاج زملاء فيليب كوتينيو لركلات الترجيح إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتستكمل لقاءات دور الثمانية بمواجهتين تجمع الأولى بين كولومبيا وتشيلي، في حين تلعب الأوروغواي مع بيرو في آخر لقاءات ربع النهائي.

وتستحوذ الأوروغواي على الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بلقب “كوبا أمريكا” برصيد 15 لقباً، يليه المنتخب الأرجنتيني بلقب أقل، ثم البرازيل بثمانية ألقاب، وذلك على مدار 45 نسخة سابقة.

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