رونار: أسود الأطلس أدوا مباراة جيدة

هبة بريس

اعرب الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار، عن سعادته بالفوز الذي حققه أسود الأطلس مساء اليوم الجمعة، على حساب كوت ديفوار، بملعب السلام بالقاهرة، بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الإفريقية (مصر 2019).

وقال رونار خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة ” أسود الأطلس أدوا مباراة جيدة واستحقوا الفوز، كنا نعرف أن فريق كوت ديفوار سيكون خصما قويا، ولكننا تحسنا بشكل كبير في أدائنا وهو ما مكننا من الفوز”.

وأضاف “حينما تنافس فريقا جيدا، يتعين عليك عدم ارتكاب الأخطاء، لأنها تطرح لك أعباء كبيرة أنت في غنى عنها”.

وأردف قائلا “علينا أن نرى منتخب جنوب إفريقيا اليوم في مباراته أمام ناميبيا، لقد لعب بشكل جيد أمام كوت ديفوار، وسنحاول تجنب ارتكاب الأخطاء، في المباراة القادمة يوم الإثنين، وعلينا أن نتعافى بسرعة، لنفوز ونحتل المركز الأول”.

وتابع “الكل شاهد المنتخب المغربي اليوم، لدينا العديد من اللاعبين المميزين، وإن فقدنا لاعبين أو أكثر فلن يغير من الأمر شيء، بالطبع لن يكون ذلك سهلا، ونحن بصدد إدارة أي أزمة ، وهي أمور تعلمتها على مدار الزمن”.

واستطرد “أنا محظوظ (…)، أتيت إلى إفريقيا عام 2008، بالطبع نحن نعمل ولكن المهم أن تقابل في عملك الأشخاص الذين يستطيعون تقديم المساعدة لك، ربحت مع كمارا كأس الأمم الإفريقية 2015، علينا التركيز على المنافسة وهو ما تعلمته من كلود لوروا”.

وأنهى رونار حديثه قائلا “في 2017 لعبنا في نصف النهائي أمام مصر وخسرنا بهدف، وأتمنى الذهاب بعيدا في البطولة، وأعتقد أنه يجب علينا الحفاظ على الحالة الذهنية للاعبين”.

وفاز المنتخب المغربي على كوت ديفوار، بهدف نظيف من توقيع المهاجم يوسف النصيري، في الدقيقة 23 من الشوط الاول، ليتأهل لدور ثمن نهائي البطولة، متخطيا بذلك دور المجموعات للنسخة الثانية على التوالي، بعد 2017 التي ودعها من ربع النهائي.

ولم يتأهل أسود الأطلس، للدور الثاني من البطولة في نسختين متتاليتين منذ عامي 1986 بمصر، و1988 بالمغرب.

وبفوزه على “الفيلة”، انفرد اسود الأطلس بصدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، أمام كوت ديفوار (3 نقاط)، في انتظار مواجهة جنوب أفريقيا وناميبيا، مساء اليوم.

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