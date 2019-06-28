مصرع ذو سوابق بعد خروجه من السجن، والعثور على سيف بجانبه

أحمد وزروتي: هبة بريس

لقي أحد ذوي السوابق، والمفرج عنهم مؤخرا من السجن المحلي آيت ملول، مصرعه مساء أمس الخميس 27 يونيو، إثر سقوطه من قمة أحد الجبال المجاورة لمدينة أكادير بمنطقة الغزوة المجاورة لأنزا العليا تدارت بأكادير.

وأكدت مصادر جد مطلعة لهبة بريس أن الضحية وجد جثة هامدة في سفح أحد الجبال وبجواره سيف كان يستعمله للكريساج في المنطقة التي يتردد عليها بعض أصحاب السيارات لشرب الخمر بعيدا عن أعين رجال الأمن، والذين يتعرضون غالبا لمداهمات من طرف بعض الجانحين قصد الاستيلاء على ممتلكاتهم.

وأضافت مصادرنا أن التحريات، أثبت أن الوفاة كانت عادية، جاءت نتيجة سقوط وانزلاق الضحية، نظرا للحالة التي كان عليها الضحية، والذي كان في حالة سكر طافح والذي أثبتته التحليلات المخبرية

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