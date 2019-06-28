توقيف شخصين يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيهما جرى بمحطة للاستراحة على الطريق السيار عند قدومهما على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1500 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”.

وقد تم -حسب البلاغ- الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق العمليات المكثفة التي تباشرها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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