قرار نهائي بشأن مشاركة “ميلان” في الدوري الأوروبي

هبة بريس ـ رياضة

استبعدت محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، اليوم الجمعة، نادي “أي سي ميلان” الإيطالي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”.

وذكر موقع المحكمة الإلكتروني أنها قررت استبعاد ميلان من المشاركة في البطولة خلال الموسم المقبل، “بسبب مخالفته لقانون اللعب المالي النظيف”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الشهر الماضي، تعليق العقوبات التي كان من المفترض توقيعها على النادي الإيطالي.

وذكر الاتحاد آنذاك أن “غرفة التحكيم علّقت الإجراءات ضد ميلان، بسبب إخفاقه في الامتثال لقيود اللعب المالي النظيف التي تم تقييمها في موسم 2018-2019 عن أعوام 2016 و2017 و2018”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0