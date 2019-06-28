“اساتذة التعاقد” يعودون للشارع ويجددون رفضهم للتوظيف بـ”الكونطرا”

هبة بريس ـ الرباط

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تنظيم مسيرة وطنية بتاريخ 20 يوليوز القادم، بمدينة مراكش، وفاء لروح “عبد الله الحجيلي” والد الأستاذة “هدى الحجيلي”.

ووصفت التنسيقية في بلاغ لها، “عبد الله الحجيلي” ب”شهيد التنسيقية الوطنية” و”شهيد الشعب المغربي”، محملة الدولة مسؤولية استشهاده.

واستنكرت التنسيقية طمس قضية “عبد الله الحجيلي”، وعدم التسريع بالكشف عن نتائج التحقيق.

وجددت التنسيقية رفضها لمخطط التعاقد، وتأكيدها أنه لا حل للإشكاليات الحقيقية في مجال التعليم إلا بالمساواة بين رجال ونساء التعليم، وبإدماج الجميع في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأدانت التنسيقية الاقتطاعات التي تمت من أجور العديد من الأساتذة من مختلف الجهات ووصفتها بغير “المشروعة”، معتبرة أنها غير دستورية “وسرقة موصوفة”.

كما استنكرت التنسيقية عدم صرف التعويضات العائلية للأساتذة في مختلف الجهات، مشيرة أن هذا يؤكد هشاشة نظام التعاقد .

ودعت التنسيقية فوج 2019 إلى الالتحاق بالهياكل الإقليمية للتنسيقية، كما دعت الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، وجمعيات المجتمع المدني وخاصة آباء وأولياء التلاميذ إلى الانضمام لمعركة الدفاع عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم.

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