“أحمجيق” يؤكد رفضه لأي مبادرة لا تشرك معتقلي “الحراك”

هبة بريس ـ الرباط

قال نبيل أحمجيق معتقل حراك الريف إن أي مبادرة قائمة من أجل إطلاق سراح معتقلي الريف، إن لم تقصد مباشرة المعنيين بهذا الملف أي المعتقلين فإنها معطوبة.

وأضاف أحمجيق وفق ما نقله عنه شقيقه بعد أن جمعته معه مكالمة هاتفية، نشر مضمونها على حسابه بالفيسبوك، إن مبادرة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف تبدأ بالإنصات لهم وتعميق النقاش معهم لإبداء وجهات النظر بشأن رسم معالم حل متوافق عليه.

وأكد أحمجيق أن أي مبادرة لا تسلك هذا النهج فهي معطوبة الوظيفة والأدوار وفاقدة للمصداقية.

وأشار أحمجيق إلى أن أي منحى يروم الاستغلال السياسوي للملف أو اي سعي وراء مكاسب فئوية ضيقة على حساب المعتقلين، سيتم التصدي لها بكل قوة وحزم، على حد تعبيره.

وكان ناصر الزفزافي، قد اعلن في وقت سابق عن رفضه لأي مبادرة لحل أزمة الريف، لا تشرك المعتقلين وعائلاتهم.

وقال الزفزافي في تدوينة نشرها والده أحمد الزفزافي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ان أي مبادرة بدون معتقلي حراك الريف القابعين بالسجون والمعتقلين المفرج عنهم وعائلاتهم لا تمثله.

وتساءل الزفزافي، في ذات التدوينة عن سبل حل مشكل الريف قائلا: “كيف لمن كان جزء من المشكل أن يتحدث اليوم عن الحل” مضيفا أنه:” لا يريد رجال إطفاء”.

وتأتي رسالة الاثنين الزفزافي واحمجيق بعد إطلاق مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية، لمبادرات من أجل حل “أزمة الريف” والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الموزعين على سجون المملكة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 1 5