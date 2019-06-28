رئيس الاتحاد المصري يقرر تخفيف عقوبة اللاعب عمرو وردة

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة، أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، قرر تخفيف عقوبة عمرو وردة لاعب المنتخب الأول، ليستمر استبعاده من المنتخب فقط حتى نهاية منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر.

وجاء ذلك إثر جلسة ودية عقدها وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي مع لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني في مقر إقامة الفريق مساء الخميس، بحضور أبو ريدة.

وحث الوزير لاعبي المنتخب على بذل قصارى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من الشعب المصري منهم في بطولة الأمم الأفريقية.

وذكر الاتحاد عبر حسابه على فيسبوك، أن أبو ريدة “أثنى على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في العفو عن زميلهم عمرو وردة ورفع الإيقاف عنه والتزامهم أيضا بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم في هذا الشأن، حيث قرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط”.

وأكد أبو ريدة للاعبين على مطلبه ومطلب الجميع منهم، أن يستمر هذا التكاتف بينهم وينعكس على أدائهم بالملعب لإسعاد جماهيرهم وشعب مصر.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن يوم الأربعاء الماضي استبعاد عمرو وردة من المنتخب المصري، على خلفية الأزمة التي أثيرت بوسائل التواصل الإجتماعي بشأن سلوكيات اللاعب.

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