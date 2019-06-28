كسرا 16 سيارة بحي مولاي رشيد .. اعتقال شخصين بالبيضاء

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة مولاي رشيد التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، في الساعة الثالثة صباحا من فجر اليوم الجمعة، من توقيف شخصين كانا في حالة تخدير متقدمة، وألحقا أضرارا مادية بعدة سيارات خاصة كانت مستوقفة ليلا بالشارع العام.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، استنادا الى المعلومات الأولية للبحث، أن دوريات للدراجيين تدخلت بناء على إشعار هاتفي من أحد المواطنين، بعدما تسبب المشتبه فيهما في إلحاق أضرار مادية بستة عشر سيارة بأحد أحياء المجموعة 4 بمنطقة مولاي رشيد، نتيجة حالة التخدير التي كانا عليها، وذلك قبل أن يحاولا الهرب على متن دراجة نارية.

وقد مكنت إجراءات البحث والتحري من توقيف المشتبه فيهما ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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