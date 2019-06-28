رئيس الودادية الحسنية للقضاة بالجديدة يفعل برامجها خدمة للقضاء والقضاة

أحمد مصباح – الجديدة

بغية تقديم برنامج عملها السنوي ومشاريع الشراكات المزمع توقيعها، والتي تروم بالأساس الرقي بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للقضاة بأثمنة تفصيلية، نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة، أمس الخميس 27 يونيو 2019، لقاء تواصليا مع لقضاة العاملين لدى المحاكم الخاضعة للنفوذ الترابي والقضائي لاستئنافية الجديدة.

هذا، وأكد الأستاذ عبد الرحيم ساوي، وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، بصفته رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة، عزمه على العمل جماعة مع القضاة دعما لاستقلاليتهم وتعزيز سبل التضامن والحرص على ضمان هيبة القضاة.

وتخلل هذا الحفل الكبير الذي حضره، إلى جانب الأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك لدى محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، جمع غفير من القضاة ونقيب هيئة المحامين بالجديدة والنقباء وأعضاء المكتب والمسؤولين الاداريين للمحاكم التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، ووسائل الإعلام المحلية والوطنية، (تخلله) تقديم حفل توقيع القاضية، الأستاذة سناء ركيع، ديوانها الشعري “ذرية الكلمات”، وتقديم بعض الهدايا للأستاذة هاجر برادعي، قاضية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، بمناسبة ازدياد مولودتها.

وفي الختام، وبعد تناول وجبة الغذاء على شرف المدعوين ،أكد الدكتور محمد الحضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، شكره للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة، على تنظيم هذا الحفل البهيج الذي يجسد روح التضامن والتواصل بين القضاة، ويزرع الأمل والتعاون ويعزز استقلالية القضاء والقضاة.

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