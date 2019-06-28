جمعية فلكية تقر يوم الاثنين 12 غشت عيدا للأضحى المبارك

هبة بريس : وجدة

حسب التقديرات العلمية لجمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر ستكون بداية ذي الحجة 1440 هـ يوم السبت 3 غشت 2019، وبالتالي يوم عرفة هو الأحد 11 غشت، وأول أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 12 غشت 2019.

و سيكون الاقتران المركزي لشهر ذي القعدة 1440 هـ يوم الثلاثاء 2 يوليوز عند الساعة 19:16 بالتوقيت العالمي، وهي لحظة ذروة كسوف كلي سيرى في معظم دول أمريكا الجنوبية وشرق أوقيانوسيا والمحيط الباسفيكي.

وستكون رؤية هلال ذي القعدة ممكنة بالمدن المغربية مساء الأربعاء 3 يوليوز /29 شوال وبالتالي فأول أيام شهر ذي القعدة هو الخميس 4 يوليوز 2019 بأغلب دول العالم العربي والإسلامي.

أما الاقتران المركزي فسيكون يوم الخميس 1 غشت عند الساعة 03:12 بالتوقيت العالمي، وهو يوم تحري هلال ذي الحجة بالمغرب ومعظم الدول العربية حيث ستعلن الدول التي تعتمد رؤية الهلال بالعين المجردة كالمغرب تعذر رؤيته لقلة الضوابط ،وبالتالي أول أيام ذي الحجة يوم السبت 3 غشت 2019، بينما ستعلن السعودية وفق تقويم أم القرى يوم الجمعة 2 غشت أول أيام ذي الحجة وستتبعها العديد من الدول في ذلك باعتبارها بلد مناسك الحج، ورغم مخالفتها للمعايير العلمية لرؤية الهلال.

وفي الختام، تؤكد الجمعية عدم صحة مقولة :”يوم صومكم يوم نحركم”، مؤكدة تميز المملكة المغربية في مجال تحري الهلال.

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