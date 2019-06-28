ميلان يستفز مشاعر المغاربة بالمساس بالوحدة الترابية

هبة بريس - القسم الرياضي

استفز نادي ميلان الإيطالي، مشاعر المغاربة، بعدما عمد إلى المس بوحدة بلدهم الترابية، من خلال صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشر النادي الإيطالي، صورة عبر صفخته، تضم لاعبه الإفواري فرانك كيسي، وموعد مباراة “أسود الأطلس” و”الفيلة”، مع وجود خريطة للمغرب مبتورا من صحرائه، وهو الأمر الذي أغضب الجماهير المغربية.

وطالب عدد كبير من الجماهير المغربية بموقع “فيسبوك” بسحب الإعجاب من صفحة النادي الإيطالي، بسبب التطاول على وحدة بلدهم الترابية.

ومن جهة ثانية، طالبت فئة أخرى من الجماهير المغاربة بسحب الصورة وتقديم اعتذار للشعب على هذا الاستفزاز.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي، قبل قليل، عن توقيف ميلان عن المشاركة في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

صورة التدوينة:

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0