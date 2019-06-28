هذا ما قضت به ابتدائية فاس في حق مستشار جماعي من حزب السنبلة

ع محياوي – هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بفاس مستشارا ينتمي لحزب السنبلة بجماعة عين الشقف إقليم مولاي يعقوب بالحبس النافذ أربعة أشهر و5000 درهم غرامة بتهم العصيان وإهانة موظفين عمومين أثناء قيامهم بعملهم باستعمال العنف في حقهم ضمنهم أعوان سلطة وباشا المنطقة .

وحكمت ذات المحكمة على خمسة أفراد من عائلته ضمنهم اربع نساء بالعقوبة ذاتها موقوفة التنفيذ والغرامة نفسها، مع أداء المتهمين الستة تعويضا مدنيا قدره مليون سنتيم لكل واحد من 3 أفراد من القوات العمومية المعنية بالإهانة والاعتداء .

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