منتخب المغرب ضد ساحل العاج والأرجنتين مع فنزويلا في أقوى مباريات اليوم

نُشر بتاريخ :  2019-06-28 - 10:04
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هبة بريس - وكالات

تستمر اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، في نسختها الـ 32 في مصر، بإقامة 3 مباريات أهمها المغرب ضد ساحل العاج بالمجموعة الرابعة وتونس مع مالي في المجموعة الخامسة.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

تونس VS مالي، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

المغرب VS ساحل العاج، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

جنوب أفريقيا VS ناميبيا، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة على قنواتbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وbeIN SPORTS MAX 1 HD AR وقناة تايم سبورت المصرية الأرضية.

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2 تعليقان

  1. Zwito

    في 11:33

    100%100 الأرجنتين هي لي غادي تبقى مع المغرب في النهاية وغادي تدي الكاس عقل عليها

  2. عبدالرؤوف

    في 17:07

    واش هاد شي اليوم..أفين اش من قناة

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