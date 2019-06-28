بتنسيق مع “الديستي” .. توقيف 4 أشخاص ضمنهم سيدتين بتهمة ترويج المخدرات

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدتان، وذلك للاشتباه في .تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه الأول مصحوبا بوالدته، وهما معا من ذوي السوابق القضائية، كما تم توقيف سيدة كانت برفقتهما، بعدما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بحوزتهم على 1200 قرص مخدر ومبلغ 23 ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وحسب البلاغ، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف شخص رابع، يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في كونه المتورط الرئيسي الذي كانت كمية المخدرات .المحجوزة موجهة له

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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