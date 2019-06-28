درك مولاي يعقوب يفك لغز اغتصاب سيدة متزوجة نواحي رأس الماء

هبة بريس- خالد العروسي
تمكن الدرك الملكي لمولاي يعقوب خلال عملية التطهير الامني التي يقوم بها المركز القضائي لمولاي يعقوب و المركز الترابي بن سودة التابعيين لسرية مولاي يعقوب في شهر يونيو الجاري الي فك لعز عدد من جرائم متعلقة بالسرقة و الاغتصاب، حيث تم توقيف شخصين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت تهديد بالسلاح الابيض و الاغتصاب في حق سيدة متزوجة تعرضت للاغتصاب و السرقة بنواحي راس الماء ضواحي فاس، وتم التحقق مع الجناة و تحديد هويتهم في ظرف وجيز و تم ايقافهم.
و في موضوع ذي صلة ، أسفرت هذه العملية التمشيطية عن ايقاف 100شخص مبحوت عنهم في عدة قضايا اجرامية مختلفة كالسرقة و الاغتصاب.
للإشارة ، بفضل المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب للسهر على راحة المواطنين تم تقديم جميع المتورطين في مختلف القضايا الاجرامية تحت اشراف النيابة العامة المختصة
مغربي مسلم
في 11:20
يجب إعادة النظر في الأحكام القضائية لأنها لم تعد رادعة لهؤلاء المجرمين، وجب تطبيق القصاص في حقهم وإعدام القاتل
Driss
في 11:41
اذا کانت السلطات اوقفت 100 شخص واذا احصینا سکان راس الماء وم.یعقوب سنجد عددهم تقریبا 100 ما معنی ذلک.
عمر
في 17:12
رجال الدرك و الشرطة يخاطرون بأنفسهم من أجل اعتقال المجرمين و المحكمة تطلقهم في رمشة عين. ومن حكمت عليه المحكمة يأتيه العفو بغير وجه حق.