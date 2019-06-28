درك مولاي يعقوب يفك لغز اغتصاب سيدة متزوجة نواحي رأس الماء

هبة بريس- خالد العروسي

تمكن الدرك الملكي لمولاي يعقوب خلال عملية التطهير الامني التي يقوم بها المركز القضائي لمولاي يعقوب و المركز الترابي بن سودة التابعيين لسرية مولاي يعقوب في شهر يونيو الجاري الي فك لعز عدد من جرائم متعلقة بالسرقة و الاغتصاب، حيث تم توقيف شخصين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت تهديد بالسلاح الابيض و الاغتصاب في حق سيدة متزوجة تعرضت للاغتصاب و السرقة بنواحي راس الماء ضواحي فاس، وتم التحقق مع الجناة و تحديد هويتهم في ظرف وجيز و تم ايقافهم.

و في موضوع ذي صلة ، أسفرت هذه العملية التمشيطية عن ايقاف 100شخص مبحوت عنهم في عدة قضايا اجرامية مختلفة كالسرقة و الاغتصاب.

للإشارة ، بفضل المجهودات الجبارة التي تقوم بها مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب للسهر على راحة المواطنين تم تقديم جميع المتورطين في مختلف القضايا الاجرامية تحت اشراف النيابة العامة المختصة

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