برلماني تونسي: السبسي كان في حالة ”شبه وفاة“

هبة بريس - وكالات

أكد الصحبي بن فرج النائب عن كتلة الائتلاف الوطني في تونس، مساء الخميس، أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، مر بوعكة صحية ”حادة“، مشيرًا إلى أن المعطيات التي بلغته تؤكد أنه كان حتى منتصف نهار الخميس ”في حالة شبه وفاة“.

وقال بن فرج في تصريحات لقناة“ التاسعة“ الخاصة، إنه ”تم نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى العسكري، وحالته تحسنت بعد التدخل الطبي، لكنه ليس في حالة عادية بعد الوعكة التي ألمت به“.

وفي وقت سابق، قال مستشار للرئيس التونسي، إن الوضع الصحي للرئيس ”بدأ يتحسن“.

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