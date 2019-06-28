الملك عن “الهجوم الارهابي” بتونس: نستنكر وندين هذا الفعل الإجرامي الجبان

هبة بريس

على إثر الاعتداءات الإرهابية المقيتة التي استهدفت قوات الأمن وسط العاصمة تونس، مخلفة عددا من الضحايا من بينهم مدنيين، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية إلى فخامة السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، معربا فيها جلالته باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذا الفعل الإجرامي الجبان.

وأكد جلالة الملك للرئيس التونسي عن “تضامننا المطلق مع تونس الشقيقة ووقوفنا الدائم إلى جانبها في مواجهة آفة الإرهاب الشنيع ودعمنا الثابت لكافة جهودكم من أجل صون أمنها واستقرارها”.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أخلص مشاعر التضامن والتعاطف للرئيس التونسي، مضيفا جلالته “وأتقدم إليكم ومن خلالكم للأسر المكلومة بأحر التعازي والمواساة، مشفوعة بدعواتي للعلي القدير بأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

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