وجدة.. حملة طبية لفائدة تجار اسواق سيدي عبد الوهاب

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت جمعية اتحاد الملاك لاسواق سيدي عبد الوهاب بمشاركة مع جمعية القافلة الطبية الصحة لكم من الدار البيضاء يومي الاربعاء و الخميس 26 و27 يونيو الجاري بالمركب التجاري حملة طبية لفائدة التجار و ذويهم.

وعرفت الحملة الطبية اجراء التحاليل و الفحوصات حول داء السكري وقياس نسبة الذهون في الجسم والضغط الدموي و القصور الكلوي وقياس نبضات القلب وإجراء فحوصات بالصدى وتخطيط القلب مع تقديم نصائح طبية حول برنامج التغذية السليمة.

واستفاد من الحملة حوالي 400 تاجر في مبادرة اجتماعية لقيت إقبالا واستحسان الكل في إنتظار أن يتم إدراج التغطية الصحية للتاجر والمهني من طرف الحكومة.

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