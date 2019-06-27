امن مراكش يبحث عن بطلة فيديوهات اباحية على (سناب شات)

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية تسارع الزمن من اجل توقيف بطلة فيديوهات اباحية، انتشرت كالنار في الهشيم عبر تطبيق (سناب شات) و (الوتساب) بين ساكنة مدينة مراكش.

وتظهر بطلة الفيديوهات مجردة من جميع ملابسها وتمارس الجنس بمفردها مباشرة على تطبيق (سناب شات) ، في الوقت الذي يوقوم مجموعة من الخليجيين بمشاهدة، والتحدث عن المتعة الجنسية.

و أفادت نفس المصادر ، أن بطلة الفيديوهات اختفت عن الانظار منذ انتشار الفيديو الجنسي ، في الوقت الذي يتحدث البعض عن مغادرتها أرض الوطن .

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