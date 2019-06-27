امن مراكش يبحث عن بطلة فيديوهات اباحية على (سناب شات)

نُشر بتاريخ :  2019-06-27 - 20:41
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ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الشرطة القضائية تسارع الزمن من اجل توقيف بطلة فيديوهات اباحية، انتشرت كالنار في الهشيم عبر تطبيق (سناب شات) و (الوتساب) بين ساكنة مدينة مراكش.

وتظهر بطلة الفيديوهات مجردة من جميع ملابسها وتمارس الجنس بمفردها مباشرة على تطبيق (سناب شات) ، في الوقت الذي يوقوم مجموعة من الخليجيين بمشاهدة، والتحدث عن المتعة الجنسية.

و أفادت نفس المصادر ، أن بطلة الفيديوهات اختفت عن الانظار منذ انتشار الفيديو الجنسي ، في الوقت الذي يتحدث البعض عن مغادرتها أرض الوطن .

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