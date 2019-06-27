الجزائر تسقط السنغال بصاروخية بلايلى وتتأهل لثمن نهائي أمم أفريقيا

هبة بريس ـ رياضة

حقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت المنتخبين مساء اليوم الخميس، على ملعب “الدفاع الجوى”، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة، بكأس أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ليتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

حسم التعادل الشوط الأول من المباراة، إذ كان المنتخب السنغالى الأكثر فرضا للسيطرة على الكرة، بفضل التحركات من جانب نجم ليفربول الإنجليزي ساديو مانى، التى أزعجت كثيرا دفاع منتخب الجزائر.

وفى الشوط الثانى نجح يوسف البلايلى ل فى تسجيل هدف فوز منتخب محاربى الصحراء بالمباراة، فى الدقيقة 49 من زمن اللقاء، مستغلا كرة عرضية من النجم رياض محرز، ليسددها بقوة فى شباك أسود التيرانجا.

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب السنغال عند 3 نقاط فى المركز الثانى، قبل المواجهة الثانية فى المجموعة بين منتخبى تنزانيا وكينيا فى العاشرة من مساء اليوم الخميس .

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