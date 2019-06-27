مقدم شرطة يشهر سلاحه لتوقيف جانح تورط في محاولة سرقة بالعنف

هبة بريس ـ البيضاء

اضطر مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك في تدخل أمني لتوقيف جانح، يبلغ من العمر 23 سنة، والذي يشتبه في تورطه في محاولة سرقة بالعنف وتعريض سلامة المواطنين وموظفي الشرطة للخطر بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر فرقة الدراجيين كانت قد ضبطت المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة، متلبسا بتعريض سيدة للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، كما أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة موظفي الشرطة، وهو ما اضطر أحدهم لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه بعدما تسنى توقيف المعني بالأمر وتحييد الخطر الصادر عنه.

وحسب البلاغ، فقد أوضحت عمليات التنقيط المنجزة في إطار هذه القضية، أن المشتبه فيه يشكل موضوع ثلاثة شكايات مماثلة تتعلق بالسرقة بالعنف وتحت التهديد، وهو ما استوجب الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

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