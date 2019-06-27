اكاديمية التعليم البيضاء سطات تسابق الزمن للإفراج عن نتائج الاعدادي والسادس

محمد منفلوطي ـ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، أعطت تعليماتها للمديريات الاقليمية بالجهة، للعمل على الافراج على نتائج شهادة السلك الاعدادي ونتائج شهادة الدروس الابتدائية ابتداء من اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد أكدت مصادرنا، أن المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، تعكف حاليا على معالجة النقط والتحقق منها في محالة منها للإعلان عن النتائج في موعدها الموحد، حيث يعرف كل من المركز الاقليمي للامتحانات والمركز الاقليمي برئاسة رئيسه عبد الفتاح الكوري، وكذا الاطر العاملة بالمركز الاقليمي لمنظومة الاعلام بالمديرية حالة استنفار قصوى، وكأن العاملين بهاذين المركزين يشتغلون ضمن خلية نحل لاتكل ولا تمل، ضمن مجهودات تستحق التشجيع والتحفيز.

وفي هذا الصدد نوّه العديد من متتبعي الشأن التعليمي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها كل من الإدارة المركزية ومصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات والمديرية الاقليمية للتعليم سطات ومعها الأطر التربوية والإدارية، في سبيل النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح المنشود من خلال تفعيل عدد من المشاريع و في طليعتها تأهيل البنيات المادية للمؤسسات التعليمية و العناية بفضاءاتها الخارجية لجعلها فضاء جذابا يشجع على العمل و التحصيل.

و تجدر الإشارة إلى أن المديرية الإقليمية بسطات تحت اشراف المدير الاقليمي محمد زروقي، قد عبأت ومنذ الاعلان عن الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكالوريا عددا مهما من الأطر الإدارية و التربوية أوكلت لها مختلف المهام التدبيرية منها الإشراف على مراكز الامتحانات و الحراسة و التصحيح، بالإضافة إلى تكوين خلية اليقظة الإقليمية من أجل رصد و تتبع كل ما ينشر على الأنترنيت من معطيات تتعلق بالامتحانات، و كذا تشكيل فرق متنقلة لرصد الغش بمختلف مراكز الامتحانات، و التي ساهمت إلى جانب المكلفات والمكلفين بالحراسة و رؤساء المراكز و الملاحظين، من تقليص ظاهرة الغـش، حيث انخرط الجميع في الحملات التحسيسية بالمؤسسات التعليمية و التي استهدفت كافة التلاميذ و الأساتذة بالإضافة لآبائهم و أمهاتهم و أوليائهم، بهدف التعريف بآفــة الغــش و أضــرارها، و التوعـية و الإقــناع بضـرورة الانخراط و الالتزام و المشاركة في مـحاربة الظواهر السيئة و ترسيخ قيم النزاهة و الشفافية و ثقافة النجاح بشرف واستحقاق.

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