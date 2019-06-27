مدغشقر تخطف بوروندى بهدف فى أمم أفريقيا 2019

هبة بريس ـ رياضة

حقق منتخب مدغشقر فوزا تاريخيا على نظيره بوروندي، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الخميس، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب مدغشقر إلى 4 نقاط احتل بهم المركز الثانى فى المجموعة الثانية بفارق نقطتين خلف نيجيريا صاحبة الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما جاء منتخب غينيا ثالثا برصيد نقطة واحدة وتذيل بوروندي الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

يذكر أن منتخب مدغشقر افتتح مسيرته فى بطولة امم افريقيا 2019 بتعادل ثمين للغاية مع غينيا بهدفين لكل منهما، فيما بدأ منتخب بوروندى مسيرته فى هذه النسخة بالهزيمة بهدف نظيف أمام نيجيريا.

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