إصابات في هجوم على مسجد بفرنسا.. والمسلح ما زال طليقاً

هبة بريس ـ وكالات

أصيب شخصان، اليوم الخميس، في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة بريست، في حين قالت قناة “فرانس 3” التلفزيونية العامة إن “المسلح لا يزال طليقاً”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، عبر “تويتر”: “تتم تعبئة قواتنا للقبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أصابت شخصين أمام مسجد بريست”.

وجاء في التغريدة أنه طلب من مديري الشرطة في كل مقاطعات فرنسا تعزيز أمن أماكن العبادة في كل أنحاء البلاد.

وأشار رئيس الادعاء في المدينة، جان فيليب ريكاب، إلى أن “المسلح فتح النار لدى خروج المصلين من المسجد الواقع بضاحية بونتانيزن”.

وأوضح أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إطلاق الرصاص تقف خلفه دوافع دينية أو شخصية أو يرتبط بعوامل أخرى، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتقع بريست أقصى غربي فرنسا، وتطل سواحلها على المحيط الأطلنطي، وتبعد قرابة 600 كيلومتر عن العاصمة باريس.

وتتعرض المساجد في أوروبا لهجمات بين حين وآخر، وكان أفظعها هجوم المسجدين في نيوزيلندا، في مارس الماضي، وأدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.

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